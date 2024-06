Milano Marittima, Orietta Berti, Michelle Hunziker e Milly Carlucci al party benefico di “Chi” per la Pediatria di Rimini

Orietta Berti, Milly Carlucci, Michelle Hunziker, Elisabetta Gregoraci sono solo alcune delle super vip presenti a Milano Marittima per l’esclusiva festa dell’estate di Chi, il magazine “people” più letto d’Italia. La nuova edizione di “Al Chiaro di Luna”, l’esclusivo evento dalla forte valenza solidale, si svolgerà giovedì 27 giugno al Palace Hotel di Milano Marittima. Il summer party imperdibile coinvolgerà oltre duecento personaggi e protagonisti del jet set, dello spettacolo, della politica, dell’imprenditoria e del territorio e che avrà un cuore generoso e solidale.

Dopo la raccolta fondi “Insieme aiutiamo l’Emilia-Romagna” lanciata lo scorso maggio da Mondadori Media assieme a Banca Mediolanum, Chi prosegue infatti il proprio impegno a favore di questa regione: l’intero ricavato del Gala Dinner 2024 sarà devoluto per sostenere l’acquisto di un ecografo di ultima generazione per l’attività nel reparto di Neonatologia infantile e pediatrica dell’ospedale di Rimini.

“Oggi, dopo anni e anni di eventi mondani, quello che fa la differenza e che mi porta a prendervi ancora parte è che servano a qualcosa - dice Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi. “Sono pertanto felice che, dopo l’obiettivo raggiunto con successo lo scorso anno, anche quest’anno Chi si adoperi per una raccolta fondi a favore dei bambini meno fortunati. I loro sorrisi saranno con noi nella notte al Chiaro di luna e ci impegneremo al massimo affinché possano tornare a essere ancora più radiosi!”.

“Sono particolarmente felice che la seconda edizione di ‘Al Chiaro di luna’ si svolga ancora in Romagna, nella cornice dell’Hotel Palace di Milano Marittima. Non soltanto perché si tratta di una località che fa parte in un certo senso della storia di ‘Chi’ ma anche perché il successo della charity dinner dello scorso anno a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione, dimostra come la Romagna sia una terra generosa e operosa”, sottolinea Massimo Borgnis, direttore responsabile di Chi, che prosegue: “Proprio nei giorni scorsi abbiamo consegnato al 118 di Ravenna l’automedica che è uno dei cinque progetti finanziati i 160 mila euro raccolti lo scorso anno. Gli altri progetti, in via di completamento, riguardano le scuole dell’infanzia. Sempre pensando ai bambini abbiamo deciso quest’anno di devolvere il ricavato della charity dinner all’acquisto di un ecografo di ultima generazione per il reparto di Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale di Rimini. Perché il risultato più bello che possa ottenere una serata come questa è proprio quello di trasformarsi poi nel sorriso di tanti bambini e delle loro famiglie”, conclude Borgnis.

“Sono lieta che la collaborazione con Chi e Mondadori Media, a cui ci lega un rapporto consolidato di amicizia, prosegua di anno in anno. Lo scorso anno l’evento, che si è svolto nella cornice del Grand Hotel di Rimini a sostegno degli alluvionati, ha illuminato l’estate della Riviera Adriatica e sono certa che anche l’edizione 2024 dell’evento sarà di grande impatto e bellezza. Mi commuove la volontà di Chi e di Mondadori Media di proseguire anno dopo anno la charity, a sostegno, quest’anno della pediatria. Una serata unica, che ha un significato ancora più grande, visto l’impegno profuso da tutti”, dice Paola Batani, ceo del Gruppo Batani Select Hotels.

L’esclusivo evento inizierà alle 19 con un welcome cocktail di benvenuto nella maestosa cornice del nuovo waterfront di Milano Marittima. Successivamente gli ospiti si sposteranno in spiaggia dove inizierà il Gala Charity Dinner: la cena placée riservata a oltre 200 ospiti, tra imprenditori, associazioni e personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno scelto di essere presenti e dare il proprio contributo. La serata proseguirà con l’after party sulla spiaggia privata dell’hotel che sarà trasformata in un vero club esclusivo con esibizioni musicali, dj set, open bar e tanti corner che regaleranno agli ospiti intrattenimento e divertimento.