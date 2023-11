Milano Marittima. In strada spunta una bomba, arrivano gli artificieri

I carabinieri della Stazione di Milano Marittima, dopo una segnalazione di un passante, sono intervenuti in via Puccini, angolo via Dante, dove è stato trovato un ordigno bellico (tipo granata) verosimilmente risalente alla seconda guerra mondiale, abbandonato in strada. Immediatamente, dopo aver messo la zona in sicurezza e allontanato i curiosi, è stata allertata una squadra di artificieri del Comando Provinciale dei carabinieri di Bologna che, nel giro di pochissimo tempo, arrivata sul posto, ha provveduto alla rimozione dell’ordigno. La granata è stata poi fatta brillare in un luogo sicuro, lontano dall’abitato.