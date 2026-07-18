Milano Marittima, bimba di 4 anni muore nella piscina di un hotel

MILANO MARITTIMA. Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina dell’ hotel Continental di Milano Marittima, sul litorale ravennate, per circostanze ancora da chiarire. I fatti sono accaduti dopo le 15, il decesso della piccola è invece avvenuto verso le 16, mentre i sanitari del 118 stavano cercando di trasportarla in condizioni disperate all’ospedale “Bufalini” di Cesena.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, i colleghi del nucleo Investigativo di Ravenna e il pm di turno Angela Scorza.

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