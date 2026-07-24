Milano Marittima, 83enne cade sul marciapiede: salvata e accudita da due poliziotti fuori servizio

Un intervento tempestivo che si è trasformato in una bellissima storia di vicinanza e umanità. È successo mercoledì scorso a Milano Marittima, lungo viale Due Giugno, dove un’anziana di 83 anni è caduta rovinosamente a causa di un tratto di marciapiede sconnesso e rialzato, riportando un profondo trauma al volto.

A notare la donna a terra, affiancata da un passante che cercava disperatamente aiuto, sono stati due agenti del VII Reparto Mobile di Bologna, in quel momento liberi dal servizio e temporaneamente aggregati alla Base Logistica di Cervia-Pinarella. Compresa subito la gravità della situazione, i poliziotti sono corsi in suo aiuto: le hanno liberato con cautela le vie respiratorie, hanno contenuto l’emorragia e l’hanno tenuta costantemente sveglia interagendo con lei fino all’arrivo del 118, che l’ha poi trasportata all’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna.

Mentre la Polizia Locale veniva informata dell’insidia presente sul marciapiede per i rilievi del caso, la vicenda ha regalato un retroscena ancora più toccante. Il giorno successivo, infatti, l’ottantatrenne ha inviato una commossa lettera di ringraziamento alla Questura di Bologna. Oltre a lodare la prontezza dei soccorsi, la donna ha raccontato che uno dei due agenti, consapevole che lei fosse sola in città, si è recato appositamente da Ravenna fino al suo hotel a Cervia per accompagnarla di persona in farmacia ad acquistare le medicine necessarie.