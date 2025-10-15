Tragedia a Milano: 52enne cervese uccide una donna e poi tenta il suicidio. Una donna di 29 anni Pamela Genini, è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne residente a Cervia Gianluca Soncin, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. L’uomo, fermato per omicidio aggravato, avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i medici del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, ci sarebbe stata una relazione. La 29enne aveva però intenzione di lasciarlo. Testimoni riferiscono di aver sentito la donna chiedere aiuto dal terrazzo della casa. Diverse le coltellate inferte dall’uomo, che poi ha rivolto la stessa arma contro se stesso ferendosi alla gola.