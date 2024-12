Meditazioni in pineta: la nuova frontiera del turismo del benessere a Cervia

Il turismo si affida alla suggestione della pineta per favorire la meditazione. È un nuovo modo di intendere il benessere e la vacanza, senza eccessi ma confortati dal silenzio del polmone verde. A promuovere l’iniziativa è la fondazione Cervia In, in collaborazione con la guida Mariateresa Tartaglia. Le passeggiate meditative di Forest bathing si svolgeranno nella secolare pineta di Cervia – Milano Marittima, riprendendo una pratica ampiamente sperimentata in tutta Europa. Il bagno nella foresta favorisce l’equilibrio psico-fisico della persona ed è rivolto a tutti coloro che desiderano ritrovare una “stretta connessione con la natura”.

«Il corpo e la mente traggono indubbi benefici dal contatto con gli elementi naturali - spiega la fondazione -, che permettono di abbassare i livelli di stress e di tossine restituendoci una mente saggia e più consapevole».

La passeggiata serve anche per apprezzare l’alternarsi delle stagioni: dai colori dell’autunno al riposo dell’inverno, dai primi sentori di primavera al risveglio del bosco. Le melodie dei numerosi uccelli e i balzi degli scoiattoli contribuiscono a rendere l’esperienza avvero unica. Si parte domenica per poi proseguire nel 2025 il 19 gennaio, il 16 febbraio e il 16 marzo dalle 9 alle 12, con ritrovo all’ingresso della scuola primaria Giuseppe Mazzini. Si consiglia un abbigliamento comodo, con pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica. Il contributo di partecipazione è di 14 euro a persona, 7 euro per i bambini dai 5 agli 11 anni.