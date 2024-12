Mauro Ferrara e Luana Babini: serata romagnola al Full Moon di Pinarella

Venerdì 20 dicembre (dalle ore 20), il Full Moon di Pinarella organizza una “Serata romagnola”, ospitando due icone viventi della musica folk: da una parte il “ruggito” di Luana Babini e, dall’altra, la voce potente di Mauro Ferrara. Un duo che rappresenta ad honorem l’identità più verace della terra di Romagna e che accompagnerà il pubblico verso un viaggio a ritroso nella vera musica da balera, partendo dai grandi successi dell’orchestra di Raoul Casadei.

È una carriera infinita di successi, quella di Luana Babini, cominciata ad appena 15 anni al fianco di Raoul Casadei e la sua orchestra. “La chiamata di Raoul ha dato un senso a tutto e l’ho sempre riconosciuto – dice Babini –. Ero una ragazzina e sono cresciuta con i suoi insegnamenti e i suoi consigli da padre”. ‘Tradizioni’ è il brano a cui è più affezionata, insieme ad ‘Amor senza pretese’, solo per citare alcuni dei tanti grandi classici che la cantante ha interpretato.

Mauro Carlini, a tutti noto come Mauro Ferrara, è invece il cantante lughese che più di tutti, ha legato il suo nome a “Romagna Mia”, al punto che Riccarda Casadei, la figlia di Secondo, lo ha proprio insignito del titolo di «voce ufficiale» della canzone. Ma è anche il cantante che ha inciso la prima, storica versione di Romagna Capitale, inno non ufficiale del Cesena Calcio che viene cantato dai tifosi all’inizio di ogni partita che si gioca in casa (Info 329 146 4457).