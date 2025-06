Mare in Romagna, due tratti con cariche batteriche oltre i limiti dopo le analisi di Goletta Verde

Sono due, su undici punti di mare campionati in Emilia-Romagna, quelli che hanno fatto rilevare cariche batteriche fuori dai limiti: la foce del fiume Savio, presso Lido di Savio a Cervia, e la foce del fiume Rubicone a Savignano Mare. È quanto emerge dai dati del monitoraggio di Goletta Verde - la storica campagna di Legambiente che da 39 anni monitora lo stato di salute di mare e coste - presentati a Marina di Ravenna.

Per quanto riguarda la foce del fiume Savio, viene osservato sul Portale Acque del Ministero della Salute risultano criticità riscontrate tra il 13 e il 14 giugno, nei profili a nord e a sud della foce.

In particolare, l’area subito a nord era stata chiusa temporaneamente anche dal 3 al 5 giugno. Per il secondo punto fuori dai limiti, ossia foce Rubicone a Savignano mare, sempre dal Portale Acque del Ministero della Salute emerge che le aree di balneazione subito a nord e a sud della foce sono state interdette alla balneazione dal 3 giugno, e il divieto è ancora in corso. “Nonostante ciò - sottolineano da Legambiente - per entrambi i punti i volontari e le volontarie di Legambiente non hanno registrato la presenza di cartelli di divieto di balneazione”.