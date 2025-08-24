Maltempo in Romagna, tromba d’aria a Milano Marittima. Alberi caduti su strade e auto. I vigili del fuoco: «Non fate alzare in volo droni»

Nella notte appena trascorsa Milano Marittima, principalmente, è stata colpita da una tromba d’aria. «Sono decine gli interventi in coda - si legge in una nota dei Vigili del fuoco - ed è presumibile che il numero aumenterà. Alcune zone al momento sono irraggiungibili a causa dei pini caduti con auto sottostanti. Risolti alcuni problemi di fughe gas segnalati, non ci sono state persone coinvolte. Al momento il comando opera con le squadre della centrale di Ravenna, del distaccamento Cervia; attivati volontari di Casola Valsenio e chiesti rinforzi alla Direzione regionale del Corpo e al comando di Ferrara. Attivato il Coc in Comune a Cervia». Alla popolazione è stato rivolto un invito a non far alzare in volo droni.