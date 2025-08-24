Maltempo, De Pascale: «La Riviera è pienamente operativa e dimostrerà ancora una volta la sua efficienza»

CERVIA. «Siamo vicini ai Comuni colpiti dal violentissimo nubifragio che nella notte si è abbattuto su diverse località della costa romagnola, in particolare nel Cervese. Siamo in costante contatto con i sindaci e con le squadre degli operatori e dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine che sono al lavoro da ore per assistere le persone e mettere in sicurezza il territorio, ma siamo tutti in campo per rimediare a quanto successo e tornare al più presto alla normalità, come successo in situazioni analoghe, anche del passato recente. Peraltro, va sottolineato come la Riviera sia pienamente operativa: ognuno sta facendo la sua parte, per risollevarci già nelle prossime ore».

A parlare è il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, stamattina al Centro operativo comunale (Coc) di Cervia per seguire la situazione dopo la violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all’alba la Romagna.

«Esprimo in particolare vicinanza agli operatori turistici e agli stabilimenti balneari. Impegno straordinario per ripristinare tutto. La Riviera è pienamente operativa con tutti i suoi servizi e dimostrerà ancora una volta la sua efficienza»”, ha aggiunto il presidente.