Maltempo a Cervia, il sindaco: «Danni alla pineta ingenti. Resta il divieto». Strade quasi tutte liberate

CERVIA. Dopo la tempesta di questa notte a Cervia sono ancora chiusi le pinete e iparchi pubblici per motivi di sicurezza ma il lavoro per tornare alla normalità procede spedito. «Alle ore 18.00 si è riunito il Centro Operativo Comunale», spiega il sindaco Mattia Missiroli. «Non ci sono state persone ferite e questo è un elemento fondamentale. Da subito ci siamo interessati della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini e turisti. La condizione delle strade principali riguardo alla circolazione è quasi completamente ripristinata e la viabilità sta tornando alla piena normalità. Viale 2 giugno, viale Matteotti e via Jelenia Gora entro la giornata di oggi saranno libere. Le operazioni nelle strade secondarie continueranno senza interruzione anche durante le ore notturne, senza fermarsi fino al ripristino totale. Le aziende preposte Hera ed Enel stanno lavorando per riattivare i condotti del gas, dell’acqua e della luce. Le strutture comunali sono tutte agibili e si possono continuare le attività programmate».

«Purtroppo», aggiunge però Missiroli, «i danni alla pineta di Milano Marittima nella fascia dalla I alla XIV traversa sono stati ingenti e nei prossimi giorni sarà fatta una stima degli alberi caduti. Ribadiamo che è stata disposta la chiusura delle pinete e dei parchi alberati, pertanto è vietato entrare nei suddetti luoghi e si raccomanda comunque ancora la massima attenzione negli spostamenti, non sostare nelle zone colpite e prestare attenzione dove si stanno facendo i lavori. Ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando e impegnando per il ripristino della condizioni di normalità e il Prefetto di Ravenna con cui siamo rimasti costantemente in contatto. Continuiamo ad essere vicini ai cittadini, turisti e imprenditori che hanno subito danni. Cervia è stata in grado di rispondere unita e compatta come sempre, e grazie alla risposta immediata di tutta la comunità è subito ripartita, continuando a svolgere in pieno l’attività turistica».