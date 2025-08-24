Maltempo a Cervia: caduti 265 alberi nelle aree pubbliche, in alcune zone manca l’acqua

CERVIA. «Dalle prime ricognizioni nelle aree pubbliche sono caduti 265 alberi. I primi interventi di rimozione delle alberature riguardano l’area compresa tra la I e XIV traversa, viale 2 Giugno, viale Matteotti ed inoltre via Jelenia Gora e viale Romagna». A fare il bilancio è l’ufficio della Protezione Civile del Comune di Cervia. Dopo la violenta tempesta che si è abbattuta sulla costa romagnola e in particolare a Cervia si contano i danni. «Alcune zone sono sprovviste di acqua potabile causa guasti ad impianti. E’ possibile rifornirsi alle autocisterne messe a disposizione da Hera che si trovano: Viale Ravenna Stadio dei Pini e Viale Matteotti XXI traversa a Milano Marittima».

«La situazione sta tornando velocemente alla normalità», dichiarano il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega alla Protezione civile Giovanni Grandu. «Abbiamo messo in campo tutti i mezzi e le risorse umane disponibili. Cervia come sempre è pronta a rialzarsi nei momenti più difficili. Come avvenuto anche in precedenza ci siamo attivati immediatamente e la nostra località continuerà a svolgere in pieno l’attività turistica, Ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando e impegnando per il ripristino della condizioni di normalità. Siamo vicini ai cittadini e imprenditori che hanno subito danni. Ringraziamo per la presenza anche il presidente della Regione Michele de Pascale».

Nel corso dell’emergenza enorme lo sforzo delle forze dell’ordine. Ecco la sintesi dei dati

Vigili del Fuoco: 10 automezzi speciali con 50 operatori e presidio costante al Centro Operativo Comunale.

Protezione civile: 9 squadre con 33 persone del Coordinamento del Volontariato, tutto il nucleo operativo di Cervia e l’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile con presidio del Presidente della Regione Emilia-Romagna e del Direttore dell’agenzia al Centro Operativo Comunale.

Verde: 25 mezzi: 4 Giovane strada, 8 mezzi di Hera,13 Deltambiente per un totale di 60 operatori compreso tutto il Servizio Verde del Comune.

Polizia Locale Cervia: 8 pattuglie sul territorio e sala operativa attiva in totale 30 agenti attivi; presenza costante al Centro Operativo Comunale.

Polizia Locale Ravenna: 2 pattuglie con 6 agenti.

Polizia Provinciale Ravenna:1 pattuglia con 3 agenti.

Inoltre tutte le Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato) sono impegnate nell’emergenza.