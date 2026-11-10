Luoghi del cuore, in Emilia-Romagna è in testa la Duna litoranea dell’ex Colonia Varese di Cervia

CERVIA. La Duna litoranea dell’ex Colonia Varese di Cervia con oltre 6.300 voti, il Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Castel dei Britti Antico di San Lazzaro di Savena e il Chiostro Maggiore della Biblioteca Classense di Ravenna (entrambi con poco più di 3mila) sono nell’ordine ai primi tre posti della classifica provvisoria dell’Emilia-Romagna nel censimento del Fai “I luoghi del cuore”.

E’ l’ultimo mese per partecipare al censimento promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e votare i luoghi più amati, compiendo un gesto semplice e concreto per la loro tutela e valorizzazione. La classifica provvisoria traccia la mappa di un’Italia variegata, insolita e sorprendente, fatta di “luoghi del cuore” capaci di muovere e unire le comunità - comprese centinaia di scuole in tutta Italia e persino alcune Università - per l’amore e la difesa del patrimonio d’arte e natura. Scorrendo la lista dei luoghi più segnalati a oggi, si incontrano antiche dimore, aree naturalistiche, litorali, parchi, grotte preistoriche, borghi, abbazie, castelli, imponenti esempi di archeologia industriale, disseminati in tutta la Penisola, e ancora botteghe tradizionali, fortezze, ferrovie e ponti storici, fari, alberi secolari, iconici luoghi di aggregazione, monumenti identitari e, addirittura, un presepe subacqueo, una scogliera e un’isola. La gara è aperta e tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento. Oltre un milione di segnalazioni sono già state raccolte e c’è tempo fino al 15 dicembre 2026 per votare e unirsi a questa straordinaria e appassionata mobilitazione, che vede in prima linea, in questa edizione più che nelle precedenti, i giovani, che numerosi rispondono all’appello per la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale in cui si riconoscono e per il quale “fanno squadra”.

Chi salirà sul podio nazionale si aggiudicherà, rispettivamente, 70.000€, 60.000€ e 50.000€, previa presentazione di un progetto di restauro o valorizzazione culturale. Si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, senza un limite numerico, fino al 15 dicembre. I voti cartacei che arriveranno alla Fondazione entro la conclusione del censimento verranno conteggiati nella classifica finale, che sarà resa nota a febbraio 2027.

Per votare e per consultare la classifica provvisoria completa: www.iluoghidelcuore.it