Lido di Savio, calci e pugni alla compagna incinta: 23enne agli arresti domiciliari

La notte del 1° dicembre i Carabinieri della Stazione di Savio, hanno arrestato uno straniero 23enne, per “maltrattamenti nei confronti della convivente”, una 36enne straniera.

Il tutto è cominciato intorno alle 2 di notte quando a Lido di Savio di Ravenna, una pattuglia dopo la chiamata al 112, è intervenuta presso l’abitazione della coppia venendo avvicinata dalla donna, in stato interessante, la quale riferiva che al termine di una lite con il compagno che non le consentiva di uscire di casa da sola ed avere contatti con altre persone, il giovane l’aveva aggredita fisicamente, nonostante la sua condizione, trascinandola per i capelli e colpendola con pugni e calci, procurandole delle lesioni alla testa e ad una gamba.

Sul posto veniva fatta intervenire anche personale del 118 di Ravenna che provvedeva a trasportare la donna presso il pronto soccorso per le cure del caso. In relazione a quanto accertato, stante la flagranza, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo ponendolo, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari presso l’abitazione di convivenza mentre la donna ha deciso di trasferirsi in un’altra casa.