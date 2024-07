Le Siepi di Cervia: in arresto cardiaco dopo il calcio di un cavallo, giovane amazzone salvata dal tempestivo intervento con defibrillatore

Deve probabilmente la propria vita al defebrillatore in struttura, a chi ha saputo usarlo con tempestività e ai sanitari poi intervenuti. Dopo aver partecipato alle competizioni di equitazione a Le Siepi di Cervia, domenica scorsa, è stata colpita da un calcio di un cavallo ed era andata in arresto cardiaco. Il tutto dopo una splendida giornata di sport, con tanti partecipanti anche dall’estero. Che stava tramutandosi in una tragedia, ma la tempestività dei soccorsi ha fatto sì che, tre giorni dopo, si possa tirare un sospiro di sollievo. Vittima dell’accaduto una giovane atleta austriaca. A comunicarlo è proprio l’organizzazione della struttura che, da mezzo secolo, porta in Romagna il gotha mondiale di questo sport. “Le Siepi sono liete di comunicare che la giovane amazzone austriaca colpita dal calcio di un cavallo domenica al termine delle gare, durante il caricamento dell’animale sul van, ha ripreso conoscenza ed è fuori pericolo - spiega con una nota -. Attualmente è ricoverata a Cesena. La ragazza, in arresto cardiaco subito dopo l’incidente, è stata immediatamente soccorsa con il defibrillatore del circolo ippico e dagli operatori del 118 di zona, intervenuti con una tempestività e una professionalità davvero encomiabile. Solo la velocità di soccorso e l’alta preparazione e competenza degli equipaggi intervenuti hanno permesso di salvare una giovane vita. Il tutto con un’alta dose di umanità. Ai sanitari intervenuti vanno i più sentiti ringraziamenti della presidente delle Siepi, Lalla Novo, e di tutti i cavalieri presenti alla manifestazione”.