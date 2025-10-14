Lavoro a Cervia, il Comune cerca 5 figure a tempo indeterminato: come candidarsi

Il Comune di Cervia apre un bando per la selezione di due collaboratori amministrativi e per la mobilità volontaria di due funzionari tecnici e un funzionario amministrativo.

C’è tempo fino a giovedì 6 novembre per candidarsi alle seguenti selezioni pubbliche del Comune di Cervia:

- Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Collaboratori Amministrativi di cui n.1 riservato a persone con disabilità da assegnare al Servizio Segreteria Generale-Pianificazione Strategica-Partecipate;

- Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Funzionari Tecnici da assegnare al Servizio Edilizia Privata (procedura per coloro che sono già dipendenti di PA);

- Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 funzionario amministrativo da assegnare al Servizio Appalti-Contratti (procedura per coloro che sono già dipendenti di PA);

La data di scadenza per la presentazione delle domande è giovedì 6 novembre 2025 alle ore 12.

Le modalità di iscrizione e partecipazione e i requisiti richiesti sono specificati nei bandi integrali pubblicati sul Portale Unico del Reclutamento INPA (https://www.inpa.gov.it/) e sul sito istituzionale dell’Ente (https://www.comune.cervia.ra.it/ alla pagina “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di concorso”).

Il Servizio Risorse Umane è contattabile ai numeri telefonici 0544.979227-325-231 per informazioni sulle selezioni e sulla compilazione della domanda di iscrizione.