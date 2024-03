La scelta di Cervia: “Luna Park e circhi in via Ascione, ma senza animali”

I circhi e i luna park verranno ospitati nell’area attrezzata di via Ascione. Per i primi viene però esclusa la presenza degli animali. La Giunta ha individuato le aree destinate allo spettacolo viaggiante per il 2024, mettendo fuori causa quella dell’ex tiro a volo, dove ora è in funzione un parcheggio scambiatore collegato con il centro di Milano Marittima. La presenza di migliaia di veicoli risulta “incompatibile con lo stazionamento di circhi e luma park”. Da qui appunto la decisione di spostare clown e autoscontri alla Bassona, poco lontano da via Jelenia Gora. Fra l’insediamento di un circo e l’altro, in ogni caso, devono trascorrere almeno 30 giorni. Per il resto viene confermata la giostra per bambini di viale Matteotti, all’altezza del canalino. Sempre Mi.Ma. ospiterà le giostre nel viale Forlì e all’Anello del pino. Mentre a Cervia i bambini si potranno divertire con le giostre di piazza Garibaldi, del parco D’Annunzio, del piazzale Aliprandi e del piazzale Ascione. Passando a Pinarella, sono previste 5 attrazioni al parco Moneta e un’altra in prossimità del parcheggio di via Natta. Giostre e cavalli a dondolo per i bambini anche a Tagliata, nelle aree di piazzale Pesci e via del Capricorno. L’Amministrazione comunale si riserva «la facoltà di escludere i giochi che dovessero risultare incompatibili con lo stato dei luoghi, invitando gli esercenti a presentare attrazioni alternative». Inoltre le aree verranno assegnate in base alla anzianità di presenza, ad eccezione di quella che ospiterà i circhi. Quest’ultima verrà concessa ai complessi di categoria superiore, da stabilirsi tenendo conto del loro flusso, del numero dei dipendenti e del non possesso di animali.