Incidente mortale a Casola Valsenio: chi era il 48enne cervese scomparso

Muore a 48 anni precipitando in una scarpata con un fuoristrada di cui era passeggero. Non ce l’ha fatta a sopravvivere Omar Rocchi, in passato chef di Cervia al ristorante La Lampara da Omar.

Ferito seriamente un pensionato 70enne di Casola Valsenio che era alla guida del mezzo.

Incidente mercoledì mattina

L’incidente è successo mercoledì mattina intorno alle 7.15, lungo la strada interpoderale via San Lorenzo, che si dirama dalla Provinciale 306 in corrispondenza dell’antico borgo di Oriano, ai confini con il comune di Palazzuolo sul Senio.

I due uomini si erano inoltrati con la Jeep, di marca Mahindra, che i casolani sanno essere nella disponibilità del 70enne, su quella strada sterrata e impervia tra boschi e scoscesi pendii. E’ probabile che avessero intenzione di svolgere una battuta di caccia, forse ai colombacci, vista la zona e il periodo, o un’attività di ricerca di funghi, che spesso si abbina alla caccia. Fatto sta che, per cause al vaglio della Polizia Locale dell’Urf, il mezzo è precipitato in una scarpata per una ventina di metri. Scattato l’allarme si sono mobilitati i soccorsi: il 118, i vigili del fuoco, i volontari della zona e la Polizia Locale per gli accertamenti.

La posizione del veicolo non era facile da raggiungere. Mentre per il cervese non c’è stato nulla da fare, il casolano ancora in vita è stato indirizzato con codice della massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato trasportato in elicottero.