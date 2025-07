Inaugurato il ponte tra Castiglione di Ravenna e Castiglione di Cervia dopo il restyling

È stato ufficialmente inaugurato ieri, al termine di un intervento di manutenzione straordinaria del valore di 300mila euro, il ponte lungo la strada provinciale 254R “Di Cervia” sul fiume Savio, al confine tra Castiglione di Ravenna e Castiglione di Cervia, realizzato negli anni ’70 e posto al servizio di una strada strategica nell’ambito della mobilità provinciale e regionale.

Tale intervento, finanziato per 180.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna e 120.000 dalla Provincia, fa parte del “Piano provinciale di intervento sui ponti esistenti posti al servizio della rete stradale provinciale”, finalizzato a garantire la conservazione e la sicurezza dei 280 ponti lungo le strade provinciali, elaborato a partire dall’esito dei monitoraggi periodici delle condizioni di sicurezza dei ponti stessi.

In particolare, con questo intervento sono state innalzate le condizioni della sicurezza del ponte in termini statici e funzionali mediante il recupero degli elementi strutturali di elevazione (spalle e pile), il rinforzo dei pulvini delle pile con posa in opera di cerchiature metalliche, l’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di piattaforma, la posa in opera di nuovi giunti di dilatazione nonché l’ installazione di nuove barriere di sicurezza stradale.

Al momento inaugurale sono intervenuti, tra gli altri, la presidente della Provincia Valentina Palli, il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, altri amministratori, rappresentanti dei territori e tecnici.