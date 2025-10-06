Il sindaco Missiroli: “Per Milano Marittima vogliamo decoro, sicurezza e vivibilità”

“Milano Marittima è un luogo di benessere, qualità e pregio, in cui decoro, sicurezza, vivibilità sono valori imprescindibili. Continueremo a mantenere alta l’attenzione, un costante contatto e una continua interlocuzione e sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine”. Così il sindaco di Cervia Mattia Missiroli dopo l’incontro fra l’Amministrazione comunale, le associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini.

Dal confronto - si legge in una nota del Comune - è emersa l’unità di intenti di costruire insieme un percorso comune, non solo sulle disposizioni da assumere in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici, svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee, ma più complessivamente per valutare le linee guida da tracciare per la prossima estate.

“Il confronto con le Associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini è stato proficuo e positivo - ha dichiarato il sindaco - siamo tutti uniti e dalla stessa parte per costruire insieme il percorso da intraprendere per la prossima estate. Il punto di partenza è il positivo bilancio delle ordinanze estive 2025, che hanno portato a significativi risultati, dimostrando la loro efficacia e validità anche sotto l’aspetto giuridico, rispetto a ricorsi rigettati dal tribunale. Le misure che concerteremo insieme pubblico e privato fanno parte di quegli obiettivi comuni che perseguiamo, per valorizzare le bellezze e la cultura del nostro territorio, garantendo il divertimento, ma nel rispetto e nell’armonia della località. Siamo concordi che l’obiettivo è quello di un modello di sviluppo turistico proiettato sui valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere, con un’offerta di intrattenimento, responsabile e rispettoso della comunità e dei nostri ospiti”.