Il sindaco di Cervia: “Milano Marittima è un luogo di pregio, subito un incontro con le associazioni per l’estate 2026”

Cervia
  • 19 settembre 2025
La musica in spiaggia a Cervia e Milano Marittima e il giusto compromesso tra divertimento e decoro diventa il tema di un confronto verso l’estate 2026. Lunedì 6 ottobre a Cervia si svolgerà un incontro fra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini per un confronto sulle disposizioni in merito all’utilizzo degli impianti elettroacustici e svolgimento di trattenimenti musicali e manifestazioni temporanee.

Il sindaco Mattia Missiroli ha dichiarato: “L’Amministrazione comunale ha intenzione di avviare da subito un confronto con le associazioni di categoria e la Cooperativa Bagnini, per arrivare a definire il percorso da intraprendere per la prossima estate. Abbiamo intenzione di instaurare e favorire un dialogo aperto con gli operatori del settore, definendo insieme linee guida chiare e condivise, per la gestione dei trattenimenti musicali all’interno del territorio comunale. Rimoduleremo le proposte a seconda delle situazioni ed esigenze, partendo dal bilancio delle ordinanze estive 2025, che hanno portato a significativi risultati e hanno dimostrato la loro efficacia e validità anche sotto l’aspetto giuridico, rispetto a ricorsi rigettati dal tribunale”.

“Milano Marittima è un luogo di pregio”

“L’obiettivo - continua Missiroli - è quello di un modello di sviluppo turistico proiettato sui valori della cultura, dello sport, dell’ambiente e del benessere, con un’offerta di intrattenimento e divertimento sostenibile, responsabile e rispettoso della comunità e dei nostri ospiti.

Milano Marittima è un luogo di benessere, qualità e pregio, in cui decoro, sicurezza, rispetto e vivibilità sono valori imprescindibili. Inoltre continueremo a mantenere alta l’attenzione, un costante contatto e una continua interlocuzione e sinergia con la Prefettura e le Forze dell’Ordine. Tali misure fanno parte di quegli obiettivi che perseguiamo per valorizzare le bellezze e la cultura del nostro territorio, garantendo il divertimento, ma nel rispetto e nell’armonia della località”.

