Il sale di Cervia a papa Francesco

L’11 ottobre il pregiato Sale di Cervia, come da tradizione, è stato consegnato a papa Francesco, in occasione dell’udienza plenaria del mercoledì. Il Pontefice, che ha ricordato la sua amicizia con il cervese don Mario Marini, ha ricevuto il prezioso dono dal presidente del Consiglio comunale Gianni Grandu e da rappresentanti del Gruppo civiltà Salinara, giunti in Vaticano come pellegrini del Cammino del sale. Presente anche il vicesindaco Gabriele Armuzzi e, naturalmente, i camminatori del sale.

Partito sabato 30 settembre dal centro di Cervia con la benedizione di don Antonio e il saluto delle autorità civili, il gruppo di podisti del Cammino del sale è giunto a Roma per l’udienza con il pontefice, per consegnare la panira colma di sale prodotto nelle saline di Cervia e donato al sindaco dai salinari durante la festa di Sapore di Sale, il primo fine settimana di settembre.