Il migliore Beach club è il Fantini di Cervia, ma tutta la Romagna fa collezione di premi

Ieri a Bologna il Grand Hotel Majestic ha ospitato la presentazione in anteprima della Guida ai migliori Beach Club d’Italia (Morellini editore), appena arrivata in libreria. I curatori della guida, il giornalista Andrea Guolo e l’attrice Tiziana Di Masi nel ruolo di consulente esperienziale, hanno percorso oltre 9mila km attraverso le regioni costiere italiane recensendo 225 strutture, 18 delle quali in Emilia-Romagna. A ciascun beach club è stato attribuito un voto, espresso in centesimi per ogni criterio (location, servizi, design, food, beverage e mood della struttura) assegnando 1, 2 o 3 Ombrelloni.

Il titolo di miglior beach club della regione, denominato Gruppo Duetorrihotels Award, è stato consegnato dal General Manager del Gruppo, Franco Vanetti, al titolare di Fantini Club di Cervia, Filippo Fantini, terza generazione aziendale della famiglia Fantini. Fondato nel 1959, oltre a conquistare i 3 Ombrelloni, riportano i curatori della Guida, “ha fatto e continua a fare la storia del concetto di beach club in Italia”.

A imporsi nella ristorazione, conquistando il Cà Maiol Award - Best beach restaurant Fvg 2024, è Boca Barranca a Marina Romea, protagonista negli anni di una trasformazione qualitativa importante sotto la gestione di Eugenio e Francesca, con la cucina affidata a Irvin Zannoni. Il premio San Greg by Feudi di San Gregorio Award per il miglior design è invece andato a Globus Beach a Milano Marittima, concepito come un vero “salotto del mare”.

L’Audit People Award, premio per la qualità e la sostenibilità, è stato conquistato da Spiaggia Le Palme di Riccione, struttura di proprietà del Gruppo Leardini, ai vertici dell’offerta regionale con 3 Ombrelloni. È invece il Prestige di Lido delle Nazioni ad aver vinto il Doumix Award per il best beverage della regione, grazie alla sua importante cantina e a un’ottima carta cocktail.

La miglior location è invece il Maré di Cesenatico, che si è aggiudicato il Meraviglioso Club Award grazie alla sua posizione a ridosso del Porto Canale Leonardesco di Cesenatico.

Infine, Grand Hotel Majestic “Già Baglioni” Award, premio dedicato al mood e all’atmosfera, è stato attribuito dal Direttore Biondi a Singita Miracle Beach di Marina di Ravenna, un brand diventato famoso per il suo rito dell’aperitivo al tramonto.