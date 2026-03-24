Il Lions Club Cervia ad Novas acquista un cane guida per non vedenti

Il Lions Club Cervia ad Novas venerdì scorso ha invitato la comunità all’evento speciale “I Sapori della solidarietà”. Presso Palazzo Manzoni di San Zaccaria, il Lions Club Cervia ad Novas ha organizzato la serata “I Sapori della solidarietà” dedicata alla degustazione, aperta a soci e cittadini. L’evento ha unito la passione per il buon cibo e la solidarietà, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaporare prodotti selezionati e sostenere i progetti di beneficenza promossi dall’associazione.

Durante la serata sono stati degustati i mieli dell’Apicoltura Brusi di Cervia, i formaggi del Caseificio Mambelli di Bertinoro e i vini della Tenuta Casali di Mercato Saraceno. La degustazione è stata il cuore dell’iniziativa, permettendo ai presenti di scoprire sapori tradizionali e rafforzare il senso di appartenenza, nel solco delle attività del Lions Club Cervia ad Novas, da sempre impegnato nella raccolta fondi a favore delle fasce più fragili della comunità. Il motto “Noi serviamo” ha guidato la serata, che ha rappresentato un momento di incontro e speranza per Cervia.

Numerosi cittadini e soci hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo in modo generoso al buon esito della serata e alla raccolta di fondi. Un sentito ringraziamento è rivolto al Governatore di zona Simone Godoli, ai vari Lions Club, al Rotary Club Cervia Cesenatico, la cui presenza ha impreziosito l’evento.

Grazie ai fondi raccolti durante la serata e all’impegno costante del Club, si è compiuto un importante passo verso l’acquisto di un secondo cane guida per persone non vedenti: un risultato fondamentale che garantirà autonomia e sicurezza a chi ne ha più bisogno.