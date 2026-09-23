Il figlio di Giovannino Guareschi: “Il film su Rai1? Il risultato sul profilo umano del personaggio è ottimo. Il legame con Cervia continua”

Andava raccontata anche con un film la vita breve e impetuosa di Giovannino Guareschi (Fontanelle di Roccabianca, 1908 – Cervia, 1968). A quasi sessant’anni dalla sua morte non si era potuto o voluto farlo. Si dovevano fare i conti con la memoria e la sua, nonostante un lascito culturale enorme, era ancora avversata. Per cui per anni è stata tenuta sotto chiave, silenziata o denigrata. Guareschi? Beh, Don Camillo e Peppone e poco altro. Ma non era possibile emarginare e minimizzare i racconti de “Il Mondo Piccolo”, le caricature del “Bertoldo”, gli articoli e le vignette satiriche del “Candido”, la drammatica testimonianza del “Diario clandestino, 1943-1945”. Infastidiva il Guareschi politico che manifestava le sue idee e non c’era fascismo, comunismo o democrazia cristiana che lo facessero tacere. Scomunicato da destra, sinistra e centro. È certamente impossibile comprimere e miniaturizzare come in un diorama la sua vita. I cento minuti del film televisivo Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano trasmesso su Rai 1 domenica 20 settembre (disponibile su Raiplay) sono il primo tentativo. Altri, forse, riusciranno meglio nell’impresa. Ma se la memoria, come la tradizione, significa custodire il fuoco e non adorare le ceneri allora il film ha contribuito a riattizzare la brace. I figli, di Guareschi, Alberto e Carlotta (scomparsa nel 2015) hanno raccolto un’eredità difficile. Ad Alberto Guareschi chiediamo quali sono le sue impressioni sul film e in che modo è stata conservata e promossa la memoria del padre.