Grazie a FBL Mobile Company, la Business Unit di Technacy per la commercializzazione mondiale delle sue soluzioni, l’azienda TLC cervese ha siglato l’accordo con Lenovo Connect China. Nei nuovi Tablet in arrivo in primavera sul mercato italiano, la sicurezza e il monitoraggio del volume di traffico dati sarà svolto dall’applicativo made in Cervia: Netmon.

Da aprile arrivano sul mercato italiano le nuove linee di Tablet del gigante High-Tech cinese, Lenovo. A rendere sicura la navigazione del consumo traffico dati all’interno dei dispositivi di ogni dispositivo è la soluzione Netmon, creata dall’azienda TLC cervese Technacy. “NETMON” è una innovativa piattaforma che mette a disposizione diverse funzionalità per la gestione, il controllo e la sicurezza del traffico dati, voce e SMS generato tramite SIM/eSIM all’interno di device di ogni tipologia. NETMON basandosi sulle istruzioni ricevute dall’azienda tramite l’apposita DASHBOARD, permette di gestire in tempo reale cosa possano fare le SIM e ne monitora costantemente il traffico.

In ogni Tablet Lenovo è infatti inserita una SIM dotata di una quantità di traffico dati prepagata, predefinito in volume di gigabyte (GB), al termine della quale ogni user la potrà rinnovare, secondo le sue necessità, grazie a un’APP dedicata di Lenovo. Grazie all’adozione di Netmon sarà possibile monitorare e controllare la sicurezza h24 della quantità di traffico dati utilizzata e aggiornarlo sulla necessità d’acquisto di nuovi quantitativi di GB utilizzabili per il roaming.

L’accordo tra Technacy – FBL Mobile Company e Lenovo Connect è stato siglato dopo gli incontri svoltisi a fine scorso febbraio a Barcellona, durante il MWC – Mobile World, Congress la più importante rassegna mondiale sulla telefonia mobile e telecomunicazioni. A curare gli aspetti commerciali e contrattuali legati all’adozione Netmon è stata la Business Unit Technacy, FBL Mobile Company, che si occupa di veicolare le soluzioni Technacy in ambito internazionale. Mentre, la sua integrazione software con i device Lenovo Connect è stata seguita dal settore ricerca e sviluppo Technacy.

“È un nuovo e importante passo vanti nella crescita della nostra azienda – sottolinea Vittorio Foschi, fondatore e CEO Technacy -. Oggi in Italia Netmon è utilizzato ogni giorno da più di 1500 aziende con oltre 300 mila Sim collegate e adottato dei due dei più grandi operatori di telefonia mobile del nostro paese. La scelta di Lenovo Connect conferma le elevate performance di Netmon anche all’interno dell’ultra competitivo mercato TLC. Soprattutto apre la strada a nuove possibilità di business e crescita e accresce la nostra presenza e valore di marchio e prodotto in Italia e a livello internazionale”.