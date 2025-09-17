“Ho superato 17 interventi chirurgici e ora faccio l’Ironman”: a Cervia un week-end pieno di grandi storie

L‘Ironman torna a Cervia per la sua edizione 2025 e come sempre racchiude tante storie speciali in mezzo a migliaia di super atleti che si rimettono in gioco. C’è chi ha trasformato una ferita in un motore. Daniele Matterazzo, a 15 anni, ha visto la sua vita cambiare dopo un grave incidente in scooter: 17 interventi chirurgici per salvare il braccio, anni di dolore e di riabilitazione. A Cervia, correrà il 70.3 per sostenere l’ospedale pediatrico di Padova e dimostrare di poter sfidare e battere i pronostici, ancora una volta.Andreas Archontides, cipriota di 56 anni che vive ad Atene, nel 2017 è stato operato a cuore aperto con l’impianto di una valvola aortica metallica. Da allora non ha smesso di correre: spinge la carrozzina di Dimitra, 18 anni e paralizzata, in maratone di squadra. Dopo Tallinn, affronta Cervia con il sorriso di chi non ha più paura di nulla.Dal Regno Unito arriva Ian Windle, 66 anni: un cancro alla prostata superato, una protesi all’anca e un lungo percorso di recupero non gli hanno impedito di migliorare i suoi tempi gara dopo gara. A Cervia affronterà la distanza regina: un segno che non c’è età per ricominciare.Ewa Plauszta, svizzera, ha iniziato il suo viaggio davanti a uno specchio che le rimandava un’immagine in cui non si riconosceva più. “Too heavy, too far”, racconta. Con disciplina e costanza ha trasformato corpo e mente: dopo aver completato un 70.3, a Cervia correrà il suo primo full Ironman.La stessa tenacia muove Jaime Gray, australiana, madre di gemelli e imprenditrice. Dopo un lungo ricovero ha scelto di non “sopravvivere soltanto”, ma di rimettersi in gioco. In Italia ha ricostruito la sua vita, tra allenamenti e figli, e a Cervia sarà “the woman who shows up”.Nicolò Santon, 33 anni, convive con il diabete di tipo 1 dall’adolescenza. Molti medici sconsigliano attività di endurance a chi ha la sua condizione, ma lui ha scelto l’opposto: “Se riesco a completare un Ironman, chiunque può fare sport”. Insieme alla Fondazione Italiana Diabete raccoglie fondi per la ricerca.Francesco Rigo, imprenditore, ha conosciuto la fatica di vedere un’azienda crollare, con notti insonni e debiti da gestire. Ha trovato nell’Ironman l’obiettivo che spaventa e attrae, quello capace di trasformarlo in una versione più coraggiosa di sé stesso.Accanto a queste storie ci sarà Ignazio Moser, figlio della leggenda delle due ruote Francesco, oggi volto noto e influencer. La sua prima volta in un IRONMAN, sulla distanza 70.3, assieme al fratello Carlo, arriva in un momento speciale nella sua vita: ad inizio ottobre, la sua compagna Cecilia Rodriguez lo renderà padre di una bambina.