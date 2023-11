Golf, l’Open d’Italia 2024 a Cervia dal 27 al 30 giugno

L’81esima edizione dell’Open d’Italia si giocherà dal 27 al 30 giugno 2024 in Emilia-Romagna, all’Adriatic Golf Club di Cervia. Dopo tre appuntamenti consecutivi nel Lazio, il grande golf sceglie dunque la Sport Valley emiliano-romagnola, con un nuovo prestigioso appuntamento. Dal passato che diventa storia, a poche settimane dal grande successo della 44^ edizione della Ryder Cup a Roma, al futuro che diventa presente, dunque, con l’Open d’Italia. Per uno sport sempre più seguito e praticato, capace di regalare emozioni e spettacolo. E una gara cruciale che si disputerà a un mese dal via delle Olimpiadi di Parigi. Un anno dopo, il più grande show del golf tricolore sarà invece protagonista con l’Open d’Italia 2025 in Toscana, all’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto).

Un segnale di vicinanza a due regioni colpite da una drammatica alluvione, a conferma della valenza sociale dello sport e del golf. L’annuncio del duplice appuntamento è arrivato oggi a Bologna, in una conferenza stampa presso la sede della Regione, cui sono intervenuti il presidente Stefano Bonaccini; il presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti; il sindaco di Cervia, Massimo Medri; il vicepresidente esecutivo Sport Sky Italia, Marzio Perrelli.

Entusiasta il sindaco di Cervia Massimo Medri: “Per la città di Cervia il golf è sempre stato un importante fattore di incoming. L’Open d’Italia rappresenta la più importante manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Golf ed è per noi un grande onore ospitarla a Milano Marittima, sarà un importante evento sportivo in apertura di stagione, che ci porterà in diretta su Sky a livello internazionale per quattro giorni. Una grande opportunità, oltre che sportiva, di visibilità per l’intera città.”