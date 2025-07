Cervia, incidente: finiscono con l’auto nel fosso

Un’automobile è finita in un fosso alla rotonda di via Martiri Fantini a Cervia, sull’Adriatica. Il mezzo, una Volkswagen T-Roc, guidata da un ragazzo che ne ha perso il controllo stava procedendo da Ravenna verso Cervia. Nell’affrontare la larghissima rotonda tra le due strade l’auto ha tirato sostanzialmente dritto, finendo nel fosso al centro della stessa. Sul posto per i soccorsi il 118 con eliambulanza. Entrambi gli occupanti dell’auto sono stati portati a Cesena, all’ospedale “Bufalini” in condizioni di media gravità. Sono usciti in autonomia dall’abitacolo. Sono intervenuti comunque anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Cervia per i rilievi del caso. Secondo quanto raccontato dal conducente del mezzo sarebbe stato un colpo di sonno a fargli perdere il controllo.