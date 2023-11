Festival del Gin a Cervia a inizio dicembre

Dopo il successo estivo torna il Gin Fest a Cervia in edizione invernale. L’evento dedicato al Gin artigianale sarà di scena venerdì 1 dicembre alle Officine del Sale, a due passi dalla Torre San Michele dove quest’estate il Craft Gin Summer Fest ha richiamato oltre 500 partecipanti per una serata di festa, musica e degustazioni al top.

Come già in luglio l’evento è concentrato in una sola giornata, venerdì 1 dicembre dalle 16 fino a notte, e ospita una ventina di produttori artigianali provenienti da tutta Italia, all’interno delle Officine del Sale, un antico manufatto nato dal recupero di un ex magazzino di stoccaggio di fine ’600, che oggi dopo una magistrale ristrutturazione, è diventato uno spazio alla moda dedicato alla ristorazione e all’intrattenimento.

Durante l’evento ogni produttore ha a disposizione una propria postazione, dove far assaggiare i Gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio, tenendo conto delle regole del bere consapevole. Un grande banco invece è allestito a cura dell’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna che porta in degustazione prodotti di aziende regionali, gin e vermut soprattutto, da assaggiare in formato cocktail anche con le bollicine. Assaggi food di produttori locali, cibi certificati, shopping ai banchi, musica live con la band The Chargers Acustic Rock-PoP Duo, e intermezzi culturali, completano una giornata di degustazioni e conoscenza del prodotto.

Ingresso a 20 euro

Il ginlover accede alla manifestazione con l’acquisto di un carnet al prezzo di 20 euro comprensivo di 3 coupon spendibili per la degustazione di 3 gin tonic, assaggi di gin ai banchi dei produttori e assaggi food. Per l’operatore Horeca l’ingresso è gratuito previo accreditamento. Ad arricchire il programma anche due Masterclass che s’incaricheranno di raccontare e abbinare, secondo i principi del food pairing, alcuni gin selezionati, a intriganti assaggi food. La prima Masterclass ‘Gin e Crudités’ è prevista alle ore 19.00, la seconda ‘Gin e formaggi di Romagna’ alle 20.30. I posti sono limitatissimi, il costo è di € 10 e la prenotazione obbligatoria direttamente in cassa.