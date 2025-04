Festival degli Aquiloni 2025 a Cervia: il programma dal 19 aprile al 4 maggio - Gallery

Sempre a Pasquetta vi sarà il 1° Annullo postale dedicato al Giappone in omaggio al gemellaggio fra Artevento, il Museo dell’Aquilone, la Japan Kite Association e il Museo di Tokyo Tako No Hakubutsukan, realizzato dal servizio postale temporaneo di Filatelia Poste Italiane.

Ricca di eventi quali mostre, laboratori per grandi e piccini, voli diurni e 2 voli notturni, musica dal vivo, spettacoli di circo contemporaneo, teatro danza, parate, attività per tutta la famiglia e alla presenza di illustri ospiti italiani ed internazionali, la 45° edizione della manifestazione aprirà le danze con una preview al Magazzino del Sale dove, dal 19 al 21 aprile, si terrà la mostra “Balance and Harmony” del più grande artista eolico contemporaneo dell’estremo Oriente: l’indonesiano Kadek Armika.

Tutto pronto per la 45° edizione di Artevento Cervia . Il Festival Internazionale dell’Aquilone sta per tornare a colorare la splendida cornice alle porte meridionali del Parco del Delta del Po con un ampio calendario di eventi. Quattordici giorni di novità e appuntamenti coinvolgenti che prenderanno il via già a partire dal weekend di Pasqua con la mostra che anticipa l’arrivo di oltre 200 ospiti provenienti da 50 Paesi e 5 continenti.

Da giovedì 24 aprile Artevento, nel segno dell’80° anniversario dalla Liberazione e in nome dei diritti umani, della pace e dell’accoglienza, aderisce a R1PUD1A, la campagna promossa da Emergency con lo striscione ufficiale sul palco al centro di una distesa di papaveri rossi, fiore simbolo dei partigiani e della memoria, scelto dal Festival per divenire l’emblema di questa edizione, ispirando anche i laboratori creativi.

A partire dalle ore 10.00, la manifestazione prende il via ufficialmente con il magico e atteso volo degli aquiloni, previsto fino alle ore 18.00 circa. La giornata iniziale si concluderà con lo spettacolo “L’Uomo Calamita” di una delle compagnie di circo contemporaneo più rinomate a livello internazionale Circo El Grito, in collaborazione di Wu Ming 2. Grazie alla collaborazione con ATER Fondazione, lo spettacolo sarà visibile al pubblico fino al 27 aprile al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia. Acclamata da critica e pubblico, la rappresentazione è ritenuta un capolavoro di illusionismo, musica e letteratura che porta il nouveau cirque in teatro trattando il tema della resistenza e raccontando l’assurdità della guerra.

Il 25 aprile, giornata di memoria collettiva, si aprirà con la Cerimonia delle Bandiere, sancita dalla sfilata delle delegazioni ospiti e dall’apertura della bandiera mosaico, composta dalle bandiere delle 128 comunità residenti sul territorio, con accompagnamento musicale dell’Orchestra Musical Mente.

Lo stesso giorno, in memoria del grande artista e maestro del volo inglese Nick James, amico e partecipante al Festival sin dagli esordi e a cui è dedicata questa 45° edizione, si terrà il volo collettivo chiamato Nickelangelo’s party.

Nell’area dedicata ai “Giardini del Vento” – suggestivi allestimenti eolici in riva al mare e da lunga data elemento distinguibile del festival – verrà allestita l’assoluta new entry di questa edizione: Trigon, l’installazione eolica di Anke Sauer, Tamara e Heinrich Hohmann (Germania), vincitrice del bando Europa Scheck in quanto rappresentazione della coesione internazionale necessaria per l’Europa come progetto di unità, pace e benessere.

Il 25 aprile vedrà inoltre protagonista il Team Maori, una delle delegazioni più amate di Artevento, che porteranno a Cervia la forza dirompente dell’haka e i loro significativi canti waiata, celebrando l’Anzac Day e rendendo omaggio alla memoria di tutti i soldati arruolati da terre lontane durante la Seconda Guerra Mondiale e caduti per la nostra libertà.

Quest’anno, con l’Indonesia come Ospite d’Onore, particolare attenzione verrà data al mondo orientale con l’appuntamento East meet west, previsto sempre nella giornata del 25 aprile, il display collettivo che presenta l’opera delle delegazioni orientali grazie alla collaborazione di tutti gli altri ospiti, quali Bali, Cambogia, Cina, Corea, Giappone, Indonesia, Malesia, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia.

La giornata di sabato 26 aprile avrà degli ospiti di grande rilevanza, primo fra tutti Arnoldo Mosca Mondadori, Presidente della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, che porta a Cervia la sua “Orchestra del Mare”. La “flotta” di strumenti musicali ad arco, realizzati dai detenuti del carcere milanese di Isola attraverso il recupero del legno delle imbarcazioni naufragate dei migranti, verrà suonata sulla spiaggia di Pinarella dai musicisti della ForlìMusica Orchestra. Mondadori sarà affiancato dal pescatore Vito Fiorino, cui si deve il salvataggio di 47 migranti durante la tragedia che il 3 ottobre 2013 costò la vita a 368 persone nelle acque di Lampedusa. Per l’occasione, una barca storica del Museo della Marineria di Cesenatico verrà attraccata con le vele al quarto davanti all’area delle esibizioni, diventando il simbolo della giornata, ricordando il lancio del crowdfunding ResQ People Saving People organizzato da Artevento su un peschereccio a Cervia durante il festival del 2020.

Partecipano inoltre a quest’atteso appuntamento Alessandro Metz, attivista e fondatore di Mediterranea, e il regista Alessandro Rocca, autore insieme a Davide Demichelis del docu-film “A Nord di Lampedusa” dedicato all’esperienza di Fiorino attraverso il racconto del destino di alcuni dei naufraghi salvati, che sarà proiettato sulla spiaggia al calar del sole. Al termine di questo significativo appuntamento Artevento conferirà a Mondadori e Fiorino il Premio Speciale per Meriti di Volo.

Questa ricca giornata si concluderà con il primo volo notturno Bussa al Cielo e Ascolta il suono, che incanterà grandi e piccini trasformando il cielo notturno sopra Cervia in un palcoscenico di luci, suoni e colori.

Per il settore sportivo, oltre alla Sport Kite Show – la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team prevista ogni giorno sulla spiaggia di Pinarella – sarà presente il Campionato Italiano di Volo Acrobatico Cervia’s Cup, a cura di STACK Italia Federazione Volo Acrobatico, partner sportivo di Artevento e l’enfant prodige Nils Guhl in arrivo dalla Germania, vincitore del 1° Campionato Mondiale di Volo Sportivo a Weifing in Cina.

Segnaliamo inoltre che un assoluto must per le famiglie sono i corsi e spettacoli di circomotricità in spiaggia a cura dell’Associazione Sottosopra di Arezzo.

L’aquilonismo è uno sport inclusivo e accessibile a tutti. Per questo motivo, Artevento darà grande visibilità al famoso campione americano Connor Doran, affetto da epilessia, finalista alla 5° edizione di America’s Got Talent come volatore di aquiloni sportivi 4 cavi indoor. Doran sarà ospite della giornata di domenica 27 aprile insieme alla delegata alle accessibilità del Comune di Cervia Samanta Farabegoli.

Numerosi e imperdibili appuntamenti sono previsti per la giornata del 30 aprile, tra cui Artevento kite parade, la travolgente incursione musicale nel centro storico di Cervia, una spettacolare parata delle delegazioni ospiti accompagnata dal Dragone della tradizione cinese e dal toro meccanico dell’artista Doghead da Mutonia. Artevento sostiene l’importanza artistica e culturale della visione maturata nel villaggio ribattezzato “Mutonia” di Mutoid Waste Company, la comunità internazionale di artisti nata a Londra negli anni ’80 e approdata a Santarcangelo di Romagna su invito del Festival dei Teatri nell’estate del ’90, oggi raggiunta da un’ordinanza di sgombero. L’opera dei Mutoid diventa protagonista della resistenza culturale promossa da Artevento per salvaguardare un parco artistico che non ha eguali nel mondo.

Madrina d’eccezione della serata, Marianne Mirage che canta la pace con il calore graffiante dell’inconfondibile timbro soul che le ha meritato di aprire i palchi della regina del rock Patty Smith.

Rimanendo in ambito musicale, a storicizzare Artevento 2025 sarà la celebrazione del 40° anniversario del brano Cervia’s Kite (“Gli aquiloni di Cervia”) di Lucio Dalla, che il cantautore bolognese dedicò nel 1985 al Festival, trasformando in musica la sua magica atmosfera: quella di un volo libero oltre i confini fra paesi, popoli e culture, per immergersi in un “luogo dell’anima”.

Il secondo e atteso volo notturno sulla spiaggia di Pinarella si svolgerà la sera di sabato 3 maggio ed è l’iconica Notte dei Miracoli, l’imperdibile spettacolo multidisciplinare accompagnato dal ritmo coinvolgente della Ganasa Guggen Band del Luganese.

Last but not least, Artevento che pone da sempre particolare attenzione al territorio e – al fine di sostenere i romagnoli, frequenti vittime di calamità naturali – ha voluto creare spazio per un ristorante di pesce in riva al mare, per promuovere e valorizzare la pesca locale dell’alto Adriatico con i sapori tipici della tradizione romagnola.