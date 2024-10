Ex Farmografica Cervia, cauto ottimismo dei sindacati: “Il ministero vuole risolvere la vertenza”

C’è “cauto ottimismo” tra i sindacati ravennati che questa mattina hanno partecipato a un incontro al ministero delle Imprese, a Roma, sulla questione della ex Farmografica di Cervia. “Abbiamo colto con soddisfazione l’orientamento positivo del ministero per una rapida risoluzione della vertenza”, commentano Saverio Monno di Slc Cgil, Stefano Gregnanin di Fistel Cisl e Ryan Paganelli di Uilcom Uil. Il ministero “ci ha confermato di essere stato costantemente in contatto con la Regione Emilia-Romagna e di avere ricevuto dalle strutture regionali continui aggiornamenti sulla vicenda”.

La speranza, aggiungono, “è che le interlocuzioni tra Governo e Regione possano proseguire su basi di estrema concretezza e produrre presto la svolta tanto attesa da un intero territorio che segue questa vicenda con il fiato sospeso da quasi un anno e mezzo”. Nelle prossime settimane auspicano che il ruolo di ministero e Regione “sia determinante per arrivare rapidamente a un lieto fine dopo mesi di preoccupazioni e rivendicazioni di lavoratrici, lavoratori, sindacati e istituzioni, per la vicenda che ha coinvolto una delle principali realtà produttive del territorio cervese”, concludono.

La vertenza ex Farmografica nasce da lontano. Il gruppo Mm Packaging, ex proprietario dello stabilimento, dopo l’alluvione voleva chiuderlo. Dopo una serie di interlocuzioni è arrivata l’acquisizione del gruppo Focaccia e i sindacati chiedono da tempo che il Governo garantisca reddito ai lavoratori e aiuti economici all’azienda subentrante.