Era evaso durante un permesso premio: 47enne cervese catturato in Germania

La Polizia di Stato ha rintracciato in Germania un cittadino cervese, evaso nel 2023 durante un permesso premio concesso nel corso della sua detenzione presso la Casa Circondariale di Ferrara, ove scontava condanne per vari reati, principalmente legati al traffico di stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e il Centro di Coordinamento di Polizia e Dogana di Thorl Maglern e grazie l’attività operativa della Polizia tedesca, hanno rintracciato il 47enne cervese nella serata del 17 febbraio mentre si trovava nei pressi del confine austriaco vicino a Salisburgo. Il medesimo era in possesso di patente e carta d’identità italiane con false generalità e sottoposto a fermo per i reati previsti dalla giurisdizione tedesca.

Pertanto, la Procura della Repubblica, informata dagli inquirenti ravennati, ha emesso mandato di arresto europeo per l’espiazione della pena residua di otto anni, tre mesi e diciotto giorni di reclusione. Il provvedimento è stato recepito dalle autorità bavaresi che hanno provveduto ad eseguirlo il 20 febbraio scorso. Al soddisfacimento delle esigenze di giustizia tedesche, il condannato sarà estradato in Italia per la prosecuzione della pena.