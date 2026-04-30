Elly Schlein a Cervia, Faenza e Imola domenica 3 maggio

Domenica 3 maggio la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà in Romagna per sostenere i candidati sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Cervia, Faenza e Imola.

La prima tappa sarà a Cervia alle 10 in piazzale dei Salinari per un incontro pubblico con Mirko Boschetti, candidato sindaco, insieme a Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna.

Alle 12 Schlein sarà poi a Faenza nella sede del comitato elettorale di Massimo Isola in piazza della Libertà 2 per sostenere la candidatura del sindaco uscente e la coalizione che lo accompagna verso il voto. A seguire la segretaria del Pd raggiungerà Imola per appoggiare la candidatura di Marco Panieri.