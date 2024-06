Un bis speciale per Luca Della Godenza, la riconferma a sindaco di Castel Bolognese coincide con l’anniversario di matrimonio, festeggiato con la moglie Maria Tampieri. Il candidato di Democratici per Castello ha conseguito una vittoria molto netta, con un 70,55% di preferenze e 3.100 voti per un suo secondo mandato. Vincenzo Minardi, di Cambiamo Castello, si è fermato a 1.294 voti, ossia il 29,45% di quelli espressi.