Elezioni a Cervia: Mambelli rinuncia alla lista autonoma e aderisce a “Per Cervia”

Elezioni comunali a Cervia: Alberto Mambelli ha ufficializzato la propria adesione alla lista civica-riformista Per Cervia, rinunciando al progetto di costruire una lista autonoma. A convincerlo sono stati Gianni Grandu e Alberto Donati, che lo hanno coinvolto illustrandogli la visione e il programma politico della lista. «Mi hanno proposto un progetto che mi ha convinto a fare un passo indietro sulla costruzione della mia lista e due in avanti», ha dichiarato Mambelli, sottolineando come la scelta rappresenti per lui non una rinuncia, ma un atto di responsabilità verso la città. L’intenzione originaria era quella di costruire una proposta civica radicata nel tessuto associativo locale, con un occhio particolare al mondo dello sport. Un terreno che Mambelli conosce bene: per vent’anni presidente regionale della FIGC e vicepresidente nazionale della federazione, ha fatto dell’aggregazione e del lavoro di squadra il proprio metodo. «Quella lunga esperienza mi ha insegnato a costruire legami duraturi e, soprattutto, a giocare in squadra», ha spiegato. Valori che, a suo giudizio, trovano piena espressione nel progetto Per Cervia. «In un momento decisivo per la mia città scelgo di esserci, con coraggio e con un’idea chiara di dove vogliamo arrivare», ha aggiunto. «Scelgo Per Cervia perché è il progetto di tutti quelli che vogliono vedere questa città all’altezza del suo potenziale».