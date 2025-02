“Domenica 16 febbraio vendita al chilo di abiti usati”: a Cervia le iniziative per “M’illumino di meno”

Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno - Festa del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, la campagna di Rai Radio 2 e della trasmissione “Caterpillar” che per l’edizione 2025 ha come tema la moda. Il titolo della edizione 2025 è quindi “M’illumino di meno va veloce e va di moda!”, con l’invito a tutti di cercare alleanze ambientali. La campagna di Rai Radio2 è diventata con voto unanime del Parlamento la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Per contrastare l’impatto ambientale della moda veloce sono nate negli ultimi anni moltissime realtà che promuovono il riuso e la valorizzazione degli abiti.

M’illumino di meno 2025 vuole dare voce a queste alternative in tutte le loro declinazioni. Il programma prevede domenica 16 febbraio in via Levico 11 alle 9.30 la vendita al chilo degli abiti donati da cittadini e turisti al Cervia social food. Alle 11 si terrà l’asta degli abiti più belli con i Rumours. Nel pomeriggio dalle 15 letture ad alta voce per i bambini, laboratorio creativo “Marionette fashion”, distribuzione gratuita di lampadine a basso consumo e alle 18 la diretta Caterpillar.

