Da una farmacia di Cervia oppiacei senza ricetta a Soncin

Gianluca Soncin usava oppiacei e cocaina, ma anche farmaci come il Contramal (oppiaceo sintetico) e Xanax che prendeva in una farmacia di Cervia senza ricetta.
Emerge anche questo dai primi atti di indagine sul terribile femminicidio di Pamela Genini, la 29enne uccisa martedì sera a Milano dal 52enne residente da anni nella cittadina romagnola. Un aspetto spuntato fuori durante i primi interrogatori delle pochissime persone a conoscenza dell’incubo che la vittima stava vivendo da mesi. A mettere nero su bianco quanto emerso è stato lo stesso gip del tribunale di Milano, Tommaso Perna, nelle 13 pagine dell’ordinanza di custodia cautelare firmata giovedì.
Un tassello in più per ricostruire non solo la personalità di Soncin ma anche lo stile di vita che conduceva, a quanto pare grazie anche all’aiuto economico del padre, titolare di un’azienda di pellame ad Arzignano (Vicenza) di cui Soncin si è dichiarato dipendente prima di avvalersi della facoltà di non rispondere.
A rivelare questo uso non terapeutico di oppiacei e psicofarmaci era stata la stessa Pamela al suo ex fidanzato Francesco Dolci, persona con la quale - come noto - era rimasto in ottimi rapporti anche dopo la fine della loro relazione sentimentale. Anche Pamela, del resto, come già emerso nei giorni scorsi, sarebbe stata costretta da Soncin ad assumere psicofarmaci, un modo per costringerla ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà.