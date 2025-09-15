“Da Milano Marittima a Cesena in bici”: al via i lavori alla ciclopedonale del Savio a Castiglione di Cervia

A Cervia sono iniziati i lavori dell’intervento finanziato dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione del percorso ciclopedonale del Savio. L’opera si inserisce nel più ampio progetto del percorso cicloturistico lungo il fiume Savio, da Cesena fino alla foce del fiume Savio. Il tracciato sarà realizzato sull’argine destro del fiume Savio.

La durata prevista è di 90 giorni, per l’esecuzione dei lavori verranno chiusi gli accessi all’argine del fiume Savio nel tratto a valle del Bosco del Duca. L’intervento riguarda il prolungamento del percorso cicloturistico lungo l’argine destro del fiume Savio a valle della località di Castiglione di Cervia, a partire dal Bosco del Duca D’Altemps e procedendo verso valle per circa 1.400 m, fino alla strada via Ragazzena alla Villa.

Così il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore ai Lavori pubblici Mirko Boschetti: “Il percorso ciclopedonale del Savio si tratta di un’opera attesa da tempo che mette a sistema il percorso cicloturistico del Savio. La nostra realtà può vantare una rete ciclabile all’avanguardia. Cervia è sempre stata una città sensibile alla tutela del territorio e attenta ad uno sviluppo sostenibile, per il buon vivere e la qualità della vita. Dotarsi di percorsi ciclabili significa anche promuovere un’offerta turistica sempre più orientata all’utilizzo della bicicletta nel rispetto dell’ambiente e della salute. In ottica di cicloturismo, l’obiettivo dell’opera sarà quello di creare un percorso connesso, in un contesto naturalistico, che da Milano Marittima potrà portare ciclisti in sicurezza fino a Cesena e viceversa”.