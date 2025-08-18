Da Forlimpopoli e Cervia due super atleti romagnoli ai Mondiali Trapiantati di Dresda

Quattro atleti emiliano-romagnoli ai Mondiali dei Trapiantati di Dresda: lo sport come rinascita e testimonianza del dono. Quattro storie, quattro percorsi di rinascita, un unico filo che le lega: quello della vita ricevuta in dono. L’Emilia-Romagna sarà rappresentata da quattro atleti alla prossima edizione dei World Transplant Games, che si terranno a Dresda dal 17 al 24 agosto 2025.

I protagonisti sono Gianni Serra, 49 anni, originario di Forlimpopoli e residente a Reggiolo, trapiantato di rene nel 2020. Campione di pallavolo e basket, già medaglia d’oro ai Mondiali di Perth (Australia). Achille Abbondanza, 53 anni, di Cervia, trapiantato di polmoni dal 2022. Al suo esordio mondiale, parteciperà nelle prove di ciclismo su strada, nuoto e atletica leggera.

Luca Colli, 50 anni, di Montecchio Emilia, trapiantato di rene da dieci anni. Ha conquistato il bronzo nel tennis a Perth e due ori agli Europei. Attuale campione nazionale della disciplina. Luca Sinagra, 28 anni, di origine siciliana e adottato a Bologna, trapiantato di rene dal 2016. A Dresda vivrà il suo debutto mondiale.

I quattro atleti fanno parte della Nazionale Italiana Trapiantati guidata da Aned, che porterà a Dresda 59 atleti da tutta Italia. Una squadra che non rappresenta solo lo sport, ma soprattutto il valore del dono e della rinascita.

Così il vice sindaco di Cervia con delega allo sport Gianni Grandu: “Siamo orgogliosi che fra i quattro atleti emiliano-romagnoli che parteciperanno ai Mondiali dei Trapiantati di Dresda ci sia anche il nostro concittadino Achille Abbondanza. Un campione, una medaglia, un risultato sportivo valgono tanto. Ma nulla vale quanto la possibilità di correre, nuotare, pedalare e respirare grazie a un gesto generoso e gratuito. È questo il traguardo più importante, quello che tutti insieme dagli atleti, ai medici, alle famiglie e donatori e alle istituzioni celebriamo”.