Da “Cervia run” decine di giochi e libri per Oncoematologia Pediatrica di Rimini

Con un bilancio di duemila iscritti è andata in archivio anche la seconda edizione della “Cervia Run”, una rassegna sportiva che - malgrado la giovane età - come ha spiegato lo stesso sindaco Missiroli (anche lui ai blocchi di partenza) “è già entrata di diritto nel calendario delle principali manifestazioni cittadine”.

Molto soddisfatto l’organizzatore dell’evento, Marco Morigi che, in sede di bilanci, ha voluto sottolineare i “tanti complimenti ricevuti” per “un tracciato perfettamente segnalato” e, più in generale, “per l’ottimo livello organizzativo di tutta la rassegna”.

“Squadra che vince non si cambia - ha detto il patron del Bagno Marco 184 - per cui siamo già tutti al lavoro per allestire una terza edizione ancora più bella ed entusiasmante”.

Ma, al di là dell’aspetto sportivo ed agonistico, la componente più importante della Cervia Run resta sempre la solidarietà. Quest’anno, in particolare, il sabato della vigilia della gara è stato interamente dedicato al mondo dell’infanzia e delle famiglie con due manifestazioni che hanno riscosso grande successo: la “Kids Run”, la gara podistica per bambini e ragazzi e la “Family Run”, la passeggiata non competitiva riservata alle famiglie.

Le due rassegne si sono svolte sotto il patrocinio ufficiale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Una partnership non casuale visto che l’intero incasso degli eventi del sabato è stato destinato alla raccolta fondi per l’acquisto di giocattoli e libri da devolvere al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Rimini.

E nei giorni scorsi, per suggellare questo importante momento, una delegazione della Cervia Run si è recata all’ospedale riminese per consegnare direttamente alla dottoressa Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica di Rimini, i giochi riservati ai piccoli pazienti.

La delegazione era composta dall’organizzatore Marco Morigi, da Riccardo Riciputi uno dei soci di Studio Cervia srl che, con il marchio Tecnocasa, ha sponsorizzato tutti gli eventi del sabato, e da Gloria Carbonara titolare della libreria “Bubusettete” di Cervia, che si è occupata delle iscrizioni e della raccolta fondi.