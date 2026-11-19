cervia

gastone baronio

«Soluzioni e non sanzioni»: potrebbe essere questa la sintesi dell’intervento in via Volturno, realizzato dal settore “progettazione e manutenzione viabilità” del Comune di Cervia, dove la sosta irregolare di decine di auto (probabilmente dei residenti frontisti) sul marciapiede adiacente alla pista ciclabile è stata definitivamente impedita collocando dei cubi di marmo che sono anche un piacevole arredo urbano e una possibile seduta sotto l’ombra degli alberi. Se a far notizia spesso sono le decisioni poco felici in tema di viabilità, questa volta la misura presa dal Comune sembra aver messo tutti d’accordo. Invece di fare le sanzioni e le difficili rimozioni di tanti veicoli si è proceduto a un risolutivo intervento strutturale nel tratto compreso tra via dei Mille e via Milazzo.

(La differenza tra il tratto della via Volturno messo in sicurezza e quello dove ancora ci sono auto in divieto di sosta è ben visibile nelle due fotografie pubblicate in alto ndr).

L’impedimento fisico al parcheggio non solo restituisce il marciapiede ai pedoni costretti a camminare nella pista ciclabile in conflitto con i ciclisti, ma è una preziosa sicurezza per i pedoni, i ciclisti e anche un potenziale benessere per gli stessi automobilisti.

Infatti, il parcheggio irregolare in fila indiana delle decine di auto avveniva con l’altrettanto irregolare e pericolosa circolazione e manovre degli automobilisti sulla pista ciclabile.

La guida irregolare poteva avere gravi conseguenze se un automobilista avesse investito un ciclista o un pedone, magari un bambino non visto “nell’angolo buio” della visuale di quelle manovre, soprattutto in retromarcia per entrare o uscire dal parcheggio, che spesso hanno investito e a volte ucciso proprio dei giovanissimi nei cortili di casa.

La soluzione adottata dall’ufficio viabilità ha reso regolare l’uso del marciapiede e della pista ciclabile, ed evitato così possibili incidenti dalle conseguenze gravi e drammatiche, con infelici destini per le vittime e per chi procurava le lesioni. Molti residenti in zona fanno però notare come probabilmente nessuno degli automobilisti irregolari comprenda il “pericolo dietro l’angolo”. Infatti, tante auto continuano a parcheggiare irregolarmente sul marciapiede nel secondo tratto della via Volturno compreso tra via dei Mille a viale Nazario Sauro, dove, purtroppo, il Comune non prevede ancora la stessa soluzione strutturale e di sicurezza, continuando a lasciare le auto in divieto di sosta e le pericolose manovre.