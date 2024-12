Appuntamento a metà dicembre con Craft Gin Fest in edizione invernale a Cervia, dopo i successi delle passate edizioni (nel 2023 a Cervia e quest’estate a Milano Marittima e Sarsina). L’evento dedicato al Gin artigianale sarà di scena venerdì 13 dicembre all’interno delle Officine del Sale, ex magazzino di stoccaggio fin dalla fine del ‘600, oggi locale alla moda dedicato alla ristorazione e all’intrattenimento.

Concentrato in una sola giornata a partire dalle ore 17 fino a notte, l’evento ospita una ventina di produttori artigianali provenienti da tutta Italia che hanno a disposizione una propria postazione, dove far assaggiare i Gin puri o in abbinamento con toniche di prestigio, tenendo conto delle regole del bere consapevole. Assaggi food, shopping ai banchi, musica live, intermezzi culturali, e intrattenimento con The Changers e Manuele Dj, completano una giornata di degustazioni e cultura gastronomica. In degustazione anche prodotti top regionali come l’Olio Evo di Brisighella Dop, i formaggi della Centrale del latte di Cesena, l’Aceto Balsamico di Modena Igp anche mixato con creatività agli spirits in degustazione e l’immancabile piadina messa a disposizione dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola Igp.