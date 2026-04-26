Controlli a Cervia e Milano Marittima: denunciata una donna per spaccio di LSD

Nella serata di ieri si sono svolti mirati servizi di controllo del territorio a Cervia e Milano Marittima, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria, al centro cittadino e alla zona lungomare. Le operazioni, disposte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state coordinate dalla Polizia di Stato con il concorso dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale.

I controlli hanno interessato esercizi commerciali, la circolazione stradale e l’identificazione delle persone presenti sul territorio. Al termine del servizio sono stati verificati tre esercizi commerciali, senza rilevare alcuna irregolarità di natura amministrativa. Sul fronte della viabilità, sono state controllate oltre 150 persone e circa 100 veicoli: a due automobilisti è stata contestata una violazione del Codice della Strada con conseguente ritiro della patente.

Sul fronte degli stupefacenti, una cittadina italiana è stata denunciata ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, essendo stata trovata in possesso di 12 dosi di LSD. Altri due soggetti sono stati invece segnalati in via amministrativa ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto, per detenzione di droga per uso personale.