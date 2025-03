“Cerviaman per Tommy”: la nuova missione per il 2025 di una grande squadra di volontari

La prima parte della conferenza stampa è stata dedicata ai progetti ed alle raccolte fondi del 2024: “Cervia, una città senza barriere”, con la partecipazione di Samanta Farabegoli. La campagna ha voluto sensibilizzare sulle barriere architettoniche presenti in città che dividono la cittadinanza in cittadini di serie A e di serie B. Per questo progetto sono stati raccolti 13.690,89 euro. Parte della somma sarà impiegata per l’acquisto di un elevatore per disabili da installare presso la spiaggia libera di Cervia. Boschetti e Brunelli hanno sottolineato il carattere strategico per la città il tema di rendere Cervia una città senza barriere. Samanta Farabegoli ha dichiarato: “L’obiettivo era in primis quello di sensibilizzare la cittadinanza e portare l’attenzione sui diritti civili affinché tutti gli abitanti abbiano il diritto di vivere interamente la città. Finanziarie il progetto legato alla Spiaggia libera permette di migliorare l’esperienza di cittadini e turisti nei momenti di svago e di riposo”.

5.480 euro sono stati devoluti agli alluvionati del 2024 del Comune di Bagnacavallo. La raccolta fondi organizzata in collaborazione col Comune di Cervia dimostra l’importanza e la fiducia guadagnata dal gruppo nel panorama solidale cervese.

500 euro alla Parrocchia Santa Maria Assunta del duomo di Cervia. La collaborazione tra Cerviaman e Don Pierre continua ormai da qualche anno, pertanto i Cerviaman hanno voluto sostenere attivamente le attività parrocchiali per ringraziare dell’aiuto e del sostegno ricevuto;

244 euro donati sia alla Scuola Primaria Mazzini sia alla Scuola Primaria Martiri Fantini per aver partecipato al progetto “Cerviaman nelle scuole”. Il progetto scuole 2023-2024 ha visto coinvolte le classi 4A, 5A della Scuola Primaria Mazzini e le classi 4A, 4B, 5B della scuola primaria Martiri Fantini. I ragazzi hanno seguito alcuni incontri condotti da Silvia Giambi e Giuseppe Zanotti, volontari Cerviaman, sul ruolo degli ideali dello sport e sul rapporto tra questi e la solidarietà.