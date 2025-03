Cervia, via libera per la demolizione dei fabbricati nell’ex garage Europa

Via libera per la demolizione dei fabbricati presenti nell’area dell’ex garage Europa. Il Comune ha acquistato questo patrimonio da Pentagramma Romagna per 2,2 milioni e ne farà un grande parcheggio con 330 posto auto. L’investimento per riconvertire l’ex centro sportivo - nel quale il maestro di tennis Bruno “Zimbo” Guidazzi teneva lezione all’amico Walter Chiari - e il vicino garage a parcheggio per i turisti è di 550 mila euro. E’ però necessario rimuovere le coperture di cemento e amianto nell’edificio principale e nel bar dei campi da tennis, in modo da mettere in sicurezza l’area senza limitare la funzionalità delle zone che già ospitano gli stalli. Successivamente verranno demoliti gli edifici e la piscina, per poi procedere con la realizzazione delle pavimentazioni e delle recinzioni. Il progetto prevede un parcheggio a ridosso del viale 2 Giugno con circa 50 posti auto a pagamento, mentre gli altri 270 stalli saranno a disposizione dei clienti degli alberghi, degli stabilimenti balneari e dei campeggi. Il Comune sta anche cercando un gestore dell’impianto, che conta 6.200 metri quadrati di superficie, con base d’asta di 25 mila euro. Ora però si procederà con lo smaltimento dell’amianto, grazie al parere favorevole della Conferenza dei servizi. La Sovrintendenza archeologica Belle arti e paesaggio ha approvato il progetto, mentre non è pervenuto il parere della Capitaneria di porto. La mancata comunicazione dell’Ufficio locale marittimo entro il 13 marzo equivale però ad un “assenso senza condizioni”. Le ruspe intanto sono pronte per abbattere i fabbricati e i manufatti presenti nell’area, nella seconda fase della operazione, proprio dove in futuro sorgerà anche il nuovo auditorium voluto dal sindaco Mattia Missiroli.