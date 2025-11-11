Cervia, via ai lavori stradali nella zona artigianale di Savio

In settimana prenderanno il via i lavori di manutenzione nella zona artigianale di Savio, un’area strategica per il territorio di Cervia, frequentata quotidianamente da numerose persone.

Gli interventi riguarderanno la risoluzione di alcune problematiche legate al sistema di scolo fognario, che in caso di pioggia provocano ristagni d’acqua, e la successiva riasfaltatura delle zone interessate.

Durante l’esecuzione dei lavori, il tratto di via Santerno compreso tra via Romea Nord e via Ronco sarà chiuso al traffico, ad eccezione dei dipendenti e dei fornitori delle attività presenti. La ditta esecutrice predisporrà una viabilità alternativa per ridurre al minimo i disagi.

Dalla giornata di oggi, martedì 11 novembre, sono inoltre previsti interventi lungo via Bova, che completano quelli già effettuati nel tratto di via Malva Sud nelle scorse settimane.

Trattandosi di una strada particolarmente trafficata, i lavori saranno organizzati per limitare i disagi alla circolazione: al mattino si interverrà nel tratto compreso tra la rotonda e la S.S. 16, con la rimozione delle radici e la riasfaltatura; al pomeriggio i lavori proseguiranno nel tratto tra la rotonda e il passaggio a livello, con la stessa tipologia di interventi.

Durante tutte le fasi sarà sempre garantito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso.

L’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Boschetti ha dichiarato: “Con i lavori di via Bova andiamo a concludere un intervento già iniziato qualche settimana fa con l’asfaltatura di via Malva Sud, in un tratto di strada molto trafficato. A Savio invece, con questo intervento, verranno finalmente risolti problemi segnalati da tempo. Le aree artigianali rappresentano per la nostra amministrazione poli economici fondamentali, che danno lavoro 365 giorni l’anno a tanti cittadini cervesi e non. Si tratta di lavori molto attesi e rimandati troppe volte: ringrazio i lavoratori e la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione.”