Cervia Vecchia: visita gratuita agli scavi archeologici

Giovedì 25 giugno alle ore 18.00, nel parcheggio di Acervum (via Madonna della Neve 15), il Comune di Cervia e l’Università di Bologna invitano cittadini e turisti a una visita guidata gratuita agli scavi in corso nell’area di Cervia Vecchia. A condurre la passeggiata saranno gli archeologi Mila Bondi e Marco Cavalazzi, coordinatori del progetto.

È in corso la settima campagna di indagini, che ha riportato alla luce i resti di diversi edifici, tra cui parte di un magazzino del sale e di una delle chiese della città antica. Le ricerche, avviate nel 2019 e dirette scientificamente dal prof. Andrea Augenti, sono condotte dal Dipartimento di Storia Culture e Civiltà dell’Università di Bologna in collaborazione con Comune di Cervia, Soprintendenza, gruppo culturale Civiltà Salinara e Parco della Salina.

L’evento rientra nel calendario di Cervia Archeologica. Non occorre prenotazione. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe chiuse e protezione dal sole. In caso di maltempo la visita sarà rinviata.