Cervia, vandali scatenati: bagno devastato e spostata in mare la segnaletica

CERVIA. Ancora una volta vandali in azione a Milano Marittima. Il Bagno Roma si è svegliato ieri con i lettini rovesciati, alcuni dei quali tagliati e bruciati. Così come alcuni ombrelloni. Non è la prima volta che uno stabilimento balneare viene preso di mira durante la notte. E’ stato così necessario ripristinare la spiaggia ieri prima di cominciare la giornata lavorativa. Tantissime le persone che hanno espresso solidarietà ai titolari e ai lavoratori e, nel contempo, preoccupazione per la piega che sta prendendo la riviera cervese.

La malamovida ormai pare imperversare e al momento la china sembra la stessa dello scorso anno. La petizione, lanciata dal gruppo di imprenditori raccolti in “Per chi ama Milano Marittima” è arrivata anche su Studio Aperto: il tg di Italia 1 ha intervistato diversi negozianti che hanno detto la loro sul tema. Si è già oltre le mille firme e hanno aderito anche nomi eccellenti tra i frequentatori della spiaggia cervese. La petizione, che ha come titolo “Milano Marittima ha bisogno di rispetto”, punta a coinvolgere anche il Consiglio comunale. Infatti le firme saranno consegnate ufficialmente durante la seduta consiliare in programma il 22 maggio alle 20, quando i gruppi di opposizione presenteranno una interpellanza al riguardo. «E’ il momento di far sentire la nostra voce - questo l’appello dei firmatari -. La situazione di disagio, insicurezza e degrado che stiamo vivendo non può più essere ignorata. Con questa petizione chiediamo con forza che l’Amministrazione intervenga subito, con azioni concrete e decise». Si può firmare online oppure compilando i moduli cartacei collocati in vari punti della città. Anche ieri erano presenti alcuni banchetti.

Anche la toponomastica in questi giorni non dorme sonni tranquilli: il cartello del lungomare di Milano Marittima “Antonio Batani” è stato tolto dalla sua abituale posizione e piantato in mare, così compariva ieri.