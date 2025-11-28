Cervia,, una nuova terrazza affacciata sul mare: così cambierà il porto turistico

Cervia
  • 28 novembre 2025
Voto unanime per uno dei progetti destinati a cambiare il volto della città
Voto unanime per uno dei progetti destinati a cambiare il volto della città

Voto all’unanimità ieri a Cervia: approvate le linee guida di indirizzo per il rilancio e lo sviluppo del porto turistico. Il progetto, attraverso il project financing, mira alla valorizzazione di un punto nevralgico della città. Dall’1 gennaio prossimo il Comune tornerà in possesso dell’area e prenderà il via una nuova fase gestionale e progettuale destinata alla riqualificazione dell’area in un’ottica più ampia, per generare un collegamento fra il mare e la salina di Cervia.

La formulazione della proposta dovrà prevedere un ideale prolungamento della passeggiata del Borgo Marina con la realizzazione di una piazza a mare, una sorta di finestra sull’Adriatico, uno spazio che potrà ospitare servizi commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il futuro concessionario dovrà garantire gli spazi destinati alla Capitaneria di porto - con uffici, foresteria e alloggio del comandante dell’ufficio marittimo - oltre ad assicurare la fruizione di ormeggi, parcheggi e rimessaggi, in modo da garantire sempre la piena operatività della struttura.

Tra i punti prioritari è prevista la conservazione del cantiere nautico (rimessaggio e officina), mentre la zona destinata alla sosta potrà essere suscettibile di modifica della posizione, conservando le dimensioni attuali ed eventualmente realizzando un piano interrato, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria.

Tutte le darsene ricomprese nell’area individuata potranno essere oggetto di proposte, che tengano comunque conto di eventuali convenzioni in essere con pescatori, cozzari e diportisti. L’intervento dovrà essere eseguito per stralci funzionali, in modo da non compromettere l’operatività delle attività presenti, con inizio immediato dei lavori secondo un dettagliato cronoprogramma da concordare tra le parti.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui