Cervia,, una nuova terrazza affacciata sul mare: così cambierà il porto turistico

Voto all’unanimità ieri a Cervia: approvate le linee guida di indirizzo per il rilancio e lo sviluppo del porto turistico. Il progetto, attraverso il project financing, mira alla valorizzazione di un punto nevralgico della città. Dall’1 gennaio prossimo il Comune tornerà in possesso dell’area e prenderà il via una nuova fase gestionale e progettuale destinata alla riqualificazione dell’area in un’ottica più ampia, per generare un collegamento fra il mare e la salina di Cervia.

La formulazione della proposta dovrà prevedere un ideale prolungamento della passeggiata del Borgo Marina con la realizzazione di una piazza a mare, una sorta di finestra sull’Adriatico, uno spazio che potrà ospitare servizi commerciali e attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il futuro concessionario dovrà garantire gli spazi destinati alla Capitaneria di porto - con uffici, foresteria e alloggio del comandante dell’ufficio marittimo - oltre ad assicurare la fruizione di ormeggi, parcheggi e rimessaggi, in modo da garantire sempre la piena operatività della struttura.

Tra i punti prioritari è prevista la conservazione del cantiere nautico (rimessaggio e officina), mentre la zona destinata alla sosta potrà essere suscettibile di modifica della posizione, conservando le dimensioni attuali ed eventualmente realizzando un piano interrato, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria.

Tutte le darsene ricomprese nell’area individuata potranno essere oggetto di proposte, che tengano comunque conto di eventuali convenzioni in essere con pescatori, cozzari e diportisti. L’intervento dovrà essere eseguito per stralci funzionali, in modo da non compromettere l’operatività delle attività presenti, con inizio immediato dei lavori secondo un dettagliato cronoprogramma da concordare tra le parti.